***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:59
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880396
BIST
13:201.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:207,9375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:209,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:20488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,61
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:20
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.446.293
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.472.194
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.277.121
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,89
|836.549.310
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|489.627.357
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|373.974.376
|% 2,06
|
|KERVT
|7,21
|308.598.252
|% 9,91
|
|TUPRS
|82,50
|266.514.530
|% 0,79
|
|SISE
|6,89
|836.549.310
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,46
|373.974.376
|% 2,06
|
|TSKB
|1,11
|115.733.365
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,77
|143.892.034
|% 1,14
|
|USAK
|2,24
|176.666.665
|% 6,67
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9319
|7,9375
|% -0,08
|
|Euro
|9,3578
|9,3643
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2333
|10,2847
|% -0,05
|
|Frank
|8,6531
|8,7052
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1083
|2,1188
|% -0,09
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,34
|