***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:06
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882116
BIST
10:441.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:447,9219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:449,2852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:44486,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,27
|Açılış
|: 486,04
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:44
|TKURU
|357,50
|31.804.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.061.324
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.979
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|4.898.698
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,74
|213.405.485
|% 9,43
|
|KERVT
|8,01
|188.456.207
|% 6,52
|
|TUPRS
|82,05
|149.811.342
|% 0,98
|
|PETKM
|4,71
|146.923.830
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,94
|130.038.092
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|213.405.485
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|130.038.092
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,18
|69.793.761
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,98
|115.374.014
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,76
|60.671.506
|% 1,73
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9188
|7,9219
|% -0,13
|
|Euro
|9,2770
|9,2852
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2061
|10,2573
|% -0,11
|
|Frank
|8,6256
|8,6775
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1072
|2,1177
|% -0,18
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,60
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:56DNISI
Yüzde 4.05 oranında artışla 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 604, 107 adet işlem
-
10:53XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 2, 964.00 milyon TL de
-
10:53GUBRF
Yüzde 4.80 oranında artışla 35.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 858 adet işlem
-
10:51AVOD
Yüzde 6.06 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 577 adet işlem
-
10:50ITTFH
Yüzde 4.58 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 305, 801 adet işlem