***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:44
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884950
BIST
16:081.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -22,44
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:088,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0819
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:089,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:08507,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 10,29
|Açılış
|: 507,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KARTN
|1.812,80
|63.445.013
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|212.433.315
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.099.063.892
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|848.545.425
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,86
|706.899.650
|% -6,06
|
|PETKM
|4,12
|603.145.138
|% 2,23
|
|SISE
|6,16
|580.675.045
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.099.063.892
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,86
|706.899.650
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,64
|348.278.332
|% -7,34
|
|IHLAS
|1,05
|166.952.174
|% -4,55
|
|PETKM
|4,12
|603.145.138
|% 2,23
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3637
|8,3702
|% 0,99
|
|Euro
|9,7772
|9,7914
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,8138
|10,8680
|% 1,30
|
|Frank
|9,1149
|9,1698
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% 1,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|19,84
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,81
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|57,00
|
|Tam
|3.343
|3.427
|55,78
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|26,98
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,49
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|38,17
|38,17
|-0,09
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:18XU100
Endeks 1, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 03 altında . İşlem hacmi 16, 869.00 milyon TL de
-
16:16TSKB
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 887, 896 adet işlem
-
16:15LKMNH
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 914, 245 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, MGROS, GUBRF
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 53 kaybederek (% -2.02 ) 995