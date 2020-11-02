***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:02
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885308
BIST
13:391.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 30,79
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:398,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:399,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1118
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:39508,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,99
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|1.994,00
|10.797.510
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.334.889.441
|% 2,35
|
|ASELS
|17,97
|936.597.988
|% 7,28
|
|THYAO
|9,85
|922.989.065
|% 9,20
|
|GARAN
|6,73
|740.247.907
|% 1,97
|
|SISE
|6,32
|636.836.014
|% 3,10
|
|TSKB
|2,61
|2.334.889.441
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|583.712.428
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|258.530.353
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|243.084.303
|% 1,66
|
|GARAN
|6,73
|740.247.907
|% 1,97
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3910
|8,3955
|% 0,60
|
|Euro
|9,7725
|9,7828
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,7912
|10,8453
|% 0,16
|
|Frank
|9,0890
|9,1438
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2276
|2,2387
|% 0,40
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,53
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.355
|3.439
|23,80
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,52
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,75
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,11
|
|B. Petrol
|37,08
|37,08
|-0,86
|