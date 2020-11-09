RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler16:27
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,0502
|8,0597
|% -5,39
|Euro
|9,5719
|9,5898
|% -5,30
|Sterlin
|10,5821
|10,6352
|% -5,28
|Frank
|8,8507
|8,9040
|% -6,12
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% -5,44
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-59,91
|Altın Gr.
|490
|490
|-44,85
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|Tam
|3.245
|3.331
|-300,34
|Yarım
|1.569
|1.611
|-145,28
|Çeyrek
|787
|806
|-72,64
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-1,02
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,65
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|3,82
Seans Raporu 16:27
- 16:39XU100 Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 089.00 milyon TL de
- 16:38TSPOR Yüzde 7.56 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 566, 340 adet işlem
- 16:37EREGL Yüzde 6.52 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 787, 324 adet işlem
- 16:35MAVI Yüzde 7.59 oranında artışla 41.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 861, 596 adet işlem
- 16:34XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 71 artarak (% 3.62 ) 1, 107