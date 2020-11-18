***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:02
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889020
BIST
11:221.276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 16,32
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.277
En Düşük
1.264
11:227,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:229,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:22467,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,80
|Açılış
|: 467,56
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:22
|LINK
|47,32
|5.135.792
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.252.283
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.861.716
|% -9,94
|
|GARAN
|8,69
|1.269.556.894
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,75
|551.347.207
|% 3,00
|
|KRDMD
|4,33
|549.547.619
|% 3,59
|
|AKBNK
|6,17
|316.194.022
|% 3,01
|
|THYAO
|11,61
|246.745.534
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,75
|551.347.207
|% 3,00
|
|GARAN
|8,69
|1.269.556.894
|% 3,21
|
|KRDMD
|4,33
|549.547.619
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,92
|201.372.436
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,48
|106.999.768
|% 1,37
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7208
|7,7249
|% 0,33
|
|Euro
|9,1758
|9,1851
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2350
|10,2863
|% 0,61
|
|Frank
|8,4547
|8,5056
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0543
|2,0646
|% 0,37
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,22
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,13
|
Seans Raporu
11:22
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11:37AKYHO
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11:36XU030
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Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 7, 125.00 milyon TL de
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11:35DOAS
Yüzde 6.47 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 665 adet işlem