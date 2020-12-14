***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 13:49
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892996
BIST
17:031.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 23,47
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
17:037,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:039,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:03463,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:01
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|352.095.564
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|352.095.564
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|219.108.792
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,06
|64.843.648
|% -9,23
|
|PETKM
|4,90
|2.011.956.816
|% 2,30
|
|SISE
|7,35
|1.993.908.227
|% 1,66
|
|GARAN
|9,73
|1.854.581.800
|% 2,10
|
|THYAO
|12,65
|1.734.473.173
|% 1,93
|
|KRVGD
|15,97
|1.609.938.021
|% 0,38
|
|PETKM
|4,90
|2.011.956.816
|% 2,30
|
|ODAS
|3,97
|1.322.521.391
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,10
|870.042.342
|% 3,33
|
|SISE
|7,35
|1.993.908.227
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,39
|341.168.922
|% 7,75
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8431
|7,8469
|% 0,06
|
|Euro
|9,5431
|9,5492
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,5136
|10,5663
|% 1,67
|
|Frank
|8,8525
|8,9058
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,35
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-16,88
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|0,71
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:17AKSUE
Yüzde 5.49 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 283 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, BIMAS
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, TUPRS, YKBNK
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 05 artarak (% 1.62 ) 1, 256
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, EPLAS, SNKRN, UMPAS, TMSN, OZKGY, HEKTS, UZERB, GENTS, VERTU