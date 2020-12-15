***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 13:28
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893194
BIST
16:411.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:417,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:419,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0097
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:41468,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,26
|Açılış
|: 467,78
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KARTN
|3.264,80
|465.682.159
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.894.654
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,50
|143.077.334
|% -8,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.738.093.364
|% 0,10
|
|ODAS
|4,09
|1.586.416.409
|% 2,00
|
|KRDMD
|5,44
|1.490.978.122
|% 0,18
|
|SISE
|7,38
|1.211.550.543
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.206.519.861
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,08
|1.206.519.861
|% 2,46
|
|ODAS
|4,09
|1.586.416.409
|% 2,00
|
|KRDMD
|5,44
|1.490.978.122
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|788.163.096
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,93
|408.951.829
|% 3,76
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8475
|7,8516
|% 0,01
|
|Euro
|9,5277
|9,5330
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4758
|10,5283
|% 0,40
|
|Frank
|8,8136
|8,8667
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0864
|2,0969
|% -0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|24,94
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,03
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|27,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|28,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|13,55
|
|Çeyrek
|748
|765
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,16
|
|B. Petrol
|50,65
|50,65
|0,36
|