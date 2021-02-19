***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 15:54
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911042
BIST
16:041.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,90
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:046,9580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
16:048,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:04397,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,54
|Açılış
|: 397,21
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|311.607.273
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|23.436.506
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.349.644
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,15
|1.893.661.712
|% 8,73
|
|GUBRF
|83,25
|1.793.627.776
|% 8,82
|
|KOZAL
|147,90
|1.534.004.358
|% -2,76
|
|KARSN
|5,35
|1.096.647.220
|% 4,70
|
|GARAN
|9,37
|997.196.873
|% 0,43
|
|KARSN
|5,35
|1.096.647.220
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,44
|456.369.417
|% -0,81
|
|PETKM
|5,23
|898.866.736
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,49
|248.502.383
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,14
|175.544.122
|% -1,72
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9546
|6,9580
|% -0,09
|
|Euro
|8,4443
|8,4507
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7283
|9,7771
|% 0,14
|
|Frank
|7,7571
|7,8039
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -0,10
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,07
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.644
|2.684
|-8,00
|
|Tam
|2.632
|2.698
|-5,36
|
|Yarım
|1.272
|1.305
|-2,60
|
|Çeyrek
|638
|653
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-0,70
|