***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2021 10:18
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922771
BIST
13:021.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:028,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0706
|Açılış
|: 64,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 64,6300
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:029,4864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1042
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:026,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,07
|Açılış
|: 6,45
|
|Önceki Kapanış
|: 6,52
|
6,53
En Düşük
6,41
BIST En Aktif Hisseler13:02
|DERHL
|8,69
|20.629.301
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|218.936.394
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|IZFAS
|11,81
|19.204.517
|% 9,96
|
|BURVA
|37,54
|4.051.211
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|TRILC
|60,30
|207.765.134
|% -9,93
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|GLRYH
|12,53
|31.229.746
|% -7,12
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GARAN
|7,12
|1.259.043.634
|% 1,57
|
|RTALB
|32,82
|601.560.827
|% -2,67
|
|BJKAS
|9,78
|461.739.325
|% 6,77
|
|KOZAL
|122,60
|435.512.125
|% 1,49
|
|SASA
|47,38
|383.357.327
|% 0,17
|
|GARAN
|7,12
|1.259.043.634
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,93
|222.487.942
|% 0,52
|
|GSRAY
|4,18
|291.475.509
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,22
|72.863.689
|% -0,81
|
|BJKAS
|9,78
|461.739.325
|% 6,77
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0322
|8,0382
|% -0,83
|
|Euro
|9,4691
|9,4885
|% -1,06
|
|Sterlin
|11,0805
|11,1360
|% -0,91
|
|Frank
|8,5034
|8,5546
|% -0,82
|
|Riyal
|2,1355
|2,1462
|% -0,91
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|