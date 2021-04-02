***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2021 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922756
BIST
13:141.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:148,0328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0728
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:149,4867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1039
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:14448,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,65
|Açılış
|: 448,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:14
|DERHL
|8,69
|20.661.246
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|25.136.807
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.014.132
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.057.218
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|TRILC
|60,30
|221.719.941
|% -9,93
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|IEYHO
|1,40
|29.008.175
|% -5,41
|
|GARAN
|7,11
|1.410.106.906
|% 1,43
|
|RTALB
|33,00
|608.331.324
|% -2,14
|
|BJKAS
|9,77
|467.426.151
|% 6,66
|
|KOZAL
|122,40
|438.461.386
|% 1,32
|
|SASA
|47,46
|387.318.792
|% 0,34
|
|GARAN
|7,11
|1.410.106.906
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,92
|223.157.098
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|296.031.738
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,22
|73.248.390
|% -0,81
|
|KARSN
|4,15
|208.494.773
|% 3,49
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0311
|8,0328
|% -0,90
|
|Euro
|9,4692
|9,4867
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,0841
|11,1397
|% -0,88
|
|Frank
|8,5057
|8,5569
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1356
|2,1463
|% -0,91
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|