***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:26
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924116
BIST
11:421.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,29
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:428,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:429,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:42456,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MTRKS
|33,88
|82.938
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.798.615
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.495.676
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.018.546
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.876.119
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.582.001
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,28
|485.753.024
|% 1,98
|
|KRDMD
|7,47
|397.954.924
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|306.844.721
|% -0,29
|
|THYAO
|13,01
|298.891.487
|% 1,96
|
|JANTS
|879,80
|260.065.193
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,93
|140.206.064
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|144.588.029
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.593.690
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|207.292.153
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,47
|397.954.924
|% 1,49
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1447
|8,1511
|% 0,28
|
|Euro
|9,6858
|9,6959
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2510
|11,3074
|% 0,34
|
|Frank
|8,7383
|8,7909
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1701
|2,1809
|% 0,35
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-4,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|-0,41
|