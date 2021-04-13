***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 17:07
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927512
BIST
17:181.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:188,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:189,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0156
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:18456,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,83
|Açılış
|: 456,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ALCAR
|369,60
|88.131.145
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.642.477
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.195.631
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.625.616
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.686.297
|% 9,97
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.568.135
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,41
|729.889.885
|% 0,95
|
|FENER
|32,66
|618.573.898
|% 4,35
|
|THYAO
|11,74
|617.837.992
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,78
|525.785.701
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|478.311.876
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|299.924.397
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1448
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7252
|9,7323
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1636
|11,2196
|% -0,03
|
|Frank
|8,8000
|8,8531
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1660
|2,1768
|% -0,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|