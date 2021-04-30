***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 17:48
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933484
BIST
17:591.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:598,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:599,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:59471,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,62
|Açılış
|: 471,88
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GOZDE
|7,37
|167.968.921
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.555.614
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.631.112
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.362.178
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.557.175
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.897.555
|% -10,00
|
|ISBIR
|6.651,10
|1.062.257
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|967.428
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|KOZAL
|113,60
|1.348.517.370
|% 4,80
|
|EREGL
|19,18
|1.148.263.394
|% -0,42
|
|THYAO
|12,27
|930.736.456
|% 2,42
|
|PETKM
|6,74
|900.801.602
|% 0,60
|
|GARAN
|7,22
|781.575.432
|% -0,14
|
|PETKM
|6,74
|900.801.602
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,83
|233.936.616
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|265.918.719
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|781.575.432
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,96
|260.821.418
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2860
|8,2927
|% 1,09
|
|Euro
|9,9734
|9,9800
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4335
|11,4908
|% 0,31
|
|Frank
|9,0487
|9,1033
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2029
|2,2140
|% 1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,09
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|