***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 13:48
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944110
BIST
16:341.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,35
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:348,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7150
En Düşük
8,6753
16:3410,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0276
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4344
En Düşük
10,3652
16:34499,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,35
|Açılış
|: 499,40
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,43
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ALKA
|16,50
|4.857.678
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.104.674
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.617.895
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.130.659
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.453.097
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.513.085
|% -9,86
|
|BERA
|12,95
|155.466.747
|% -8,09
|
|VAKFN
|12,02
|337.844.512
|% -5,95
|
|THYAO
|14,37
|537.974.404
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,88
|498.249.710
|% 2,53
|
|GARAN
|8,33
|428.672.131
|% -0,12
|
|VAKFN
|12,02
|337.844.512
|% -5,95
|
|FENER
|39,36
|337.250.280
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,10
|238.830.510
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|211.181.595
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,88
|498.249.710
|% 2,53
|
|GARAN
|8,33
|428.672.131
|% -0,12
|
|PETKM
|5,46
|277.443.607
|% 0,37
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7087
|8,7121
|% 0,04
|
|Euro
|10,4266
|10,4335
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,0634
|12,1239
|% -0,22
|
|Frank
|9,4661
|9,5231
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:34
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