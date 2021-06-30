***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 17:43
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945178
BIST
17:571.354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,88
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
17:578,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0450
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:5710,3120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:57493,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,42
|Açılış
|: 493,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:55
|FADE
|22,44
|61.187.055
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.558.204
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.768.597
|% 9,93
|
|BASGZ
|11,41
|328.644.302
|% 9,92
|
|EUKYO
|6,66
|4.616.891
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,40
|7.505.682
|% -9,28
|
|ADEL
|25,12
|17.262.316
|% -9,12
|
|OZRDN
|9,99
|23.240.700
|% -8,77
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|GARAN
|8,27
|1.302.078.731
|% 0,24
|
|THYAO
|13,33
|893.732.541
|% -0,45
|
|KUTPO
|60,15
|684.084.864
|% 0,67
|
|SASA
|27,10
|452.681.379
|% -4,17
|
|EREGL
|17,91
|434.739.639
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,15
|432.657.674
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|352.409.463
|% -3,12
|
|GARAN
|8,27
|1.302.078.731
|% 0,24
|
|TSKB
|1,26
|105.567.513
|% -1,56
|
|AKBNK
|5,26
|428.617.081
|% -1,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6793
|8,6869
|% -0,54
|
|Euro
|10,3007
|10,3106
|% -0,84
|
|Sterlin
|12,0021
|12,0623
|% -0,42
|
|Frank
|9,3758
|9,4322
|% -0,70
|
|Riyal
|2,3141
|2,3257
|% -0,32
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,16
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,78
|