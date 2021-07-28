***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 17:19
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952285
BIST
17:081.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:088,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:0810,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:08495,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KATMR
|3,19
|50.614.564
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.792.141
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.953.160
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.201.812
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.092.743
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.190.656
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,44
|14.884.070
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,25
|61.773.168
|% -4,93
|
|EDIP
|5,30
|332.780.933
|% -4,68
|
|METUR
|6,92
|100.050.528
|% -4,29
|
|GARAN
|8,20
|596.317.738
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|558.846.990
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,53
|515.482.671
|% 0,53
|
|PETKM
|5,64
|513.487.081
|% 1,08
|
|EREGL
|18,69
|484.170.064
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.018.048
|% 0,00
|
|PETKM
|5,64
|513.487.081
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,56
|207.128.598
|% 0,39
|
|KARSN
|4,03
|298.359.901
|% 2,03
|
|GARAN
|8,20
|596.317.738
|% 0,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5628
|8,5648
|% 0,07
|
|Euro
|10,0968
|10,1063
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8397
|11,8991
|% -0,04
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,07
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-3,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,19
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,86
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,82
|73,82
|0,30
|