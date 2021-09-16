***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 16:17
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964094
BIST
17:111.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.414
17:118,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1099
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
17:1110,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0828
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0597
En Düşük
9,9414
17:11481,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,69
|Açılış
|: 481,37
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.359.358
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.401.598
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.148.234
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.856.880
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.966
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.131.158
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,49
|1.477.937.446
|% 0,64
|
|THYAO
|12,33
|685.874.212
|% 0,57
|
|KOZAL
|95,70
|473.333.958
|% -3,09
|
|BIOEN
|35,52
|444.563.090
|% 1,25
|
|TUPRS
|108,70
|438.029.767
|% -0,46
|
|GARAN
|9,49
|1.477.937.446
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,47
|348.348.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|144.921.757
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|100.023.073
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,89
|420.100.012
|% -1,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5325
|8,5368
|% 1,30
|
|Euro
|10,0428
|10,0553
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,7057
|11,7644
|% 0,65
|
|Frank
|9,1689
|9,2241
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 1,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-42,36
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-43,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
|
Seans Raporu
17:11
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17:26
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17:26
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