***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:17
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199965
BIST
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14:378.261
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -72,51
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3727,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3729,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:371.613,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.613,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TETMT
|2.228,90
|20.732.396
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.834.334
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|47.230.332
|% -8,67
|
|MANAS
|11,13
|171.573.349
|% -7,63
|
|COSMO
|172,40
|57.339.886
|% -7,21
|
|ALCAR
|1.219,00
|180.711.578
|% -6,37
|
|THYAO
|236,00
|5.552.677.150
|% -1,05
|
|TUPRS
|148,30
|4.256.386.528
|% 0,34
|
|ZOREN
|6,83
|3.902.633.935
|% -2,57
|
|PETKM
|22,16
|3.638.541.882
|% 0,73
|
|YKBNK
|18,16
|3.447.752.692
|% 0,61
|
|ZOREN
|6,83
|3.902.633.935
|% -2,57
|
|EKGYO
|7,98
|2.389.810.338
|% -0,25
|
|YKBNK
|18,16
|3.447.752.692
|% 0,61
|
|PETKM
|22,16
|3.638.541.882
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,27
|207.915.981
|% -1,55
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5562
|27,5597
|% 0,11
|
|Euro
|29,0800
|29,1097
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3454
|33,5126
|% 0,01
|
|Frank
|29,9906
|30,1712
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3259
|7,3626
|% 0,01
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,39
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.861
|10.955
|-47,00
|
|Yarım
|5.447
|5.494
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,36
|