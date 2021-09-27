***RTALB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.09.2021 15:52
***RTALB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [RTALB]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 1.970.214 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRERTAL00018), Şirketin talebi üzerine 27.09.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965339
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0559
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 495,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|FRIGO
|22,28
|59.556.292
|% 9,97
|
|ASUZU
|18,77
|61.214.124
|% 9,96
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8727
|% 0,63
|
|Euro
|10,3687
|10,3745
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9688
|12,0288
|% -0,60
|
|Frank
|9,5186
|9,5760
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3699
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-14,08
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
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