***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
04.01.2021 19:35
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Ana Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/02/2020 03/03/2020 10028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896867
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05461,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 8,96
|Açılış
|: 461,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4023
|7,4123
|% -0,24
|
|Euro
|9,0635
|9,0899
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0124
|10,0626
|% -1,13
|
|Frank
|8,3672
|8,4177
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9675
|1,9774
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,13
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında