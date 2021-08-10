***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2021 10:57
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, 29.06.2020 tarih ve 10359 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/06/2021 29/06/2021 10359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956788
BIST
11:281.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:288,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:2810,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:28481,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 481,60
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:28
|RODRG
|17,84
|1.642.868
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.695.237
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.316.692
|% 9,77
|
|GENIL
|15,64
|418.265.720
|% 9,37
|
|FADE
|9,89
|46.470.862
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.723.103
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|92.894.094
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|23.871.738
|% -8,04
|
|SISE
|8,40
|585.914.086
|% 2,69
|
|EREGL
|19,80
|492.605.059
|% -3,51
|
|GENIL
|15,64
|418.265.720
|% 9,37
|
|GARAN
|9,09
|304.076.843
|% -0,55
|
|KOZAL
|107,80
|228.290.243
|% 1,32
|
|SISE
|8,40
|585.914.086
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,85
|73.043.284
|% -0,54
|
|GARAN
|9,09
|304.076.843
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,46
|73.291.844
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,72
|79.647.713
|% 1,12
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6438
|8,6460
|% 0,09
|
|Euro
|10,1494
|10,1547
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9435
|12,0034
|% 0,20
|
|Frank
|9,3502
|9,4065
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2977
|2,3092
|% 0,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|70,05
|70,05
|1,01
|