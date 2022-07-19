***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artımı sonrası esas sözleşmenin 6.maddesininin tadili 19.07.2022 tarihli T.Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşme açıklama ekinde sunulmaktadır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/07/2022 19/07/2022 10620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046619BIST