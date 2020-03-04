***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 54.170.899 79.135 54.250.034Hatalara İlişkin Düzeltmeler34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475Diğer Düzeltmeler-34.588 -34.588 -3.323 -37.911Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.901 0 4.977.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.231 0 0 0 20.450.296 5.755.738 0 55.759.786 75.812 55.835.598Transferler432.476 3.725.167 -4.157.643Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.632 3.132.274 601.211 3.776.117 -926.301 2.849.816Dönem Karı (Zararı)601.211 601.211 -931.973 -330.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.632 3.132.274 3.174.906 5.672 3.180.578Dönem Sonu Bakiyeler23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414Transferler2.199.306 -2.199.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.220 -98.740 4.422.850 4.240.890 149.734 4.390.624Dönem Karı (Zararı)4.422.850 4.422.850 149.734 4.572.584Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.220 -98.740 -181.960 -181.960Sermaye Arttırımı12.500.000 70.981 12.570.981 67.500 12.638.481Sermaye AzaltımıSermaye Avansı10.280.923 10.280.923 10.280.923Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-30.530 30.259 -271 699.585 699.314Dönem Sonu Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.762.669 -5.805.384Dönem Karı (Zararı)4.572.584 1.267.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.860.501 -4.601.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.502.238 1.211.732Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-176.514 -148.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -176.514 -148.094Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler555.667 1.112.723Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 630.699 2.694.891Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 -75.032 -1.582.168Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.280.968Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.280.968Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -2.637.263 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -620.724 -1.497.179Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -1.483.905 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.101.706 -1.905.632Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 51.376 1.645.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 663.625 3.352.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.190.233 -10.890.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 906.103 2.853.236Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 352.687 -653.088Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.720.228 1.980.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -263.885 182.729Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.330 84.622İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-103.330 91.456Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -15.978 -232.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.041.103 -228.686Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.813.789 -5.240.085Vergi İadeleri (Ödemeleri)-51.120 -565.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.256.967 -2.023.903İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-24.170.840 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.122 208.938Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 349.368 208.938Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 16.754 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.273.003 -2.232.841Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -5.190.849 -2.219.239Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -82.154 -13.602Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -179.246 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.732.091 -1.153.290Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.638.481 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 12.638.481 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10.280.923Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.895.907Kredilerden Nakit Girişleri9 8.895.907Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -849.779Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -849.779Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.3.1 -83.220 -303.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.237.793 -8.982.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.237.793 -8.982.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.140.988 15.123.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.378.781 6.140.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.378.781 6.140.988Finansal Yatırımlar6 0 51.376Ticari Alacaklar6.756.181 8.373.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.756.181 6.993.774Diğer Alacaklar9.559.805 10.858.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.549.270 10.074.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.535 783.855Stoklar11 2.964.756 3.870.859Peşin Ödenmiş Giderler14 93.211 868.433Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 51.120 220.814Diğer Dönen Varlıklar12 2.756.717 2.480.560ARA TOPLAM34.560.571 32.864.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.560.571 32.864.428DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR63.599.753 32.775.928TOPLAM VARLIKLAR98.160.324 65.640.356KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 636.553Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 6.108.848 0Ticari Borçlar1.464.751 5.260.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.464.751 4.903.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 85.313 349.198Diğer Borçlar42.131 167.348İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 42.131 167.348Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 48.415 64.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar59.014 147.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 25.331 105.584Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 33.683 42.110ARA TOPLAM7.808.472 6.625.197TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.808.472 6.625.197UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.423.612Uzun Vadeli Karşılıklar233.484 329.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 233.484 329.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.657.096 329.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.465.568 6.954.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.628.426 59.535.903Ödenmiş Sermaye21 36.100.000 23.600.000Sermaye Avansı22 10.280.923 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 70.981 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.948.937 8.161.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.047.677 8.161.427Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.3.1 8.109.894 8.109.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 -62.217 51.533Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -98.740 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.399.707 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 26.405.028 24.175.463Net Dönem Karı veya Zararı4.422.850 2.199.306Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 66.330 -850.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.694.756 58.685.414TOPLAM KAYNAKLAR98.160.324 65.640.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 16.766.007 20.472.876Satışların Maliyeti22 -12.487.886 -17.670.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.278.121 2.802.682BRÜT KAR (ZARAR)4.278.121 2.802.682Genel Yönetim Giderleri24 -3.342.866 -3.709.952Pazarlama Giderleri24 -1.761.870 -3.749.168Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -4.098.520 -3.650.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 5.084.909 7.591.350Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.652.506 -9.690.453ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.492.732 -10.405.645Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 5.616.727 11.306.438Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.885.800 -3.681.740Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 2.637.263 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.875.458 -2.780.947Finansman Gelirleri27 280.801 3.316.133Finansman Giderleri27 -204.399 -765.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.951.860 -229.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri620.724 1.497.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 620.724 1.497.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.572.584 1.267.333DÖNEM KARI (ZARARI)4.572.584 1.267.333Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 149.734 -931.973Ana Ortaklık Payları4.422.850 2.199.306Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-181.960 3.214.643Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 3.518.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 -104.025 60.380Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-98.740 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -98.740 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.805 -363.891Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 20.805 -363.891Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-181.960 3.214.643TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.390.624 4.481.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 149.734 -925.368Ana Ortaklık Payları4.240.890 5.407.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824456BIST