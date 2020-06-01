***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 51.533 8.109.894 2.199.306 -2.199.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.131 1.774.441 1.780.572 150.904 1.931.476Dönem Karı (Zararı)1.774.441 1.774.441 150.904 1.925.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.131 6.131 6.131Dönem Sonu Bakiyeler23.600.000 57.664 8.109.894 1.399.707 26.374.769 1.774.441 61.316.475 -699.585 60.616.890Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Transferler4.422.850 -4.422.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.831 3.403 8.972.615 9.014.849 1.808.856 10.823.705Dönem Karı (Zararı)8.972.615 8.972.615 1.808.856 10.781.471Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.831 3.403 42.234 42.234Sermaye Arttırımı4.900.000 -11.760.000 6.860.000Sermaye Avansı1.479.077 1.479.077 1.479.077Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 0 6.930.981 -23.386 8.109.894 -95.337 1.399.707 30.827.878 8.972.615 97.122.352 1.875.186 98.997.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.804.840 -1.856.523Dönem Karı (Zararı)10.781.471 1.925.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.704.240 -603.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler389.882 413.122Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.639 -18.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 32.639 -18.603Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-122.620 -357.757Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 191.714 501.210Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 -314.334 -858.967Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.884.162İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -3.884.162Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 880.021 -640.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.752.166 -3.178.413Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -9.543.994 51.291Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.535.572 -841.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.291.425 -3.008.418Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -894.518 2.140.289Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -2.657.439 -1.247.568Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 945.984 -507.716Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 48.817 277.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.560.188 -12.203Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 10.537.275 -30.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.829.397 -1.856.523Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.557 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-786.387 -632.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri333.397Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 333.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.119.784 -632.627Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.042.998 -563.373Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -76.786 -69.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.659.344 -91.112Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 1.479.077Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri151.707Kredilerden Nakit Girişleri9 151.707Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -97.243Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -97.243Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.3.1 28.560 6.131YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.677.797 -2.580.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.677.797 -2.580.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.378.781 6.140.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.056.578 3.560.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.056.578 12.378.781Finansal Yatırımlar9.543.994Diğer Finansal Yatırımlar6 9.543.994Ticari Alacaklar9.422.800 6.756.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 9.422.800 6.756.181Diğer Alacaklar8.178.355 9.559.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.012.610 9.549.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.165.745 10.535Stoklar11 3.859.274 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler2.706.671 93.211İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 2.706.671 93.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 24.557 51.120Diğer Dönen Varlıklar2.873.305 2.756.717İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.873.305 2.756.717ARA TOPLAM59.665.534 34.560.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.665.534 34.560.571DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 322.761Diğer Alacaklar4.081 4.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.081 4.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 32.080.833 28.193.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 18.779.246 18.779.246Maddi Duran Varlıklar15.157.076 14.781.455Diğer Maddi Duran Varlıklar16 15.157.076 14.781.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar497.642 476.758Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 497.642 476.758Peşin Ödenmiş Giderler466.514 422.535İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 466.514 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı28 658.840 619.649TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.644.232 63.599.753TOPLAM VARLIKLAR127.309.766 98.160.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.671.088İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.671.088Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 5.671.088Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.013.079 6.108.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.013.079 6.108.848Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.013.079 6.108.848Ticari Borçlar2.096.401 1.464.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.096.401 1.464.751Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 134.130 85.313Diğer Borçlar186.691 42.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 186.691 42.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.585.690 48.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.585.690 48.415Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 928.920Kısa Vadeli Karşılıklar63.017 59.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 29.334 25.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 33.683 33.683ARA TOPLAM23.679.016 7.808.472TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.679.016 7.808.472UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.423.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.423.612Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 3.423.612Diğer Borçlar4.415.628İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.415.628Uzun Vadeli Karşılıklar217.584 233.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 217.584 233.484TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.633.212 3.657.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.312.228 11.465.568ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.122.352 86.628.426Ödenmiş Sermaye21.1 41.000.000 36.100.000Sermaye Avansı21.7 10.280.923Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.2 6.930.981 70.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.991.171 7.948.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.086.508 8.047.677Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 -23.386 -62.217Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.1 8.109.894 8.109.894Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -95.337 -98.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.399.707 1.399.707Diğer Kısıtlanmış Yedekler21.4 1.399.707 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.5 30.827.878 26.405.028Net Dönem Karı veya Zararı8.972.615 4.422.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.6 1.875.186 66.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.997.538 86.694.756TOPLAM KAYNAKLAR127.309.766 98.160.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.01 22.856.187 5.582.557Satışların Maliyeti22.02 -13.838.667 -3.746.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.017.520 1.836.046BRÜT KAR (ZARAR)9.017.520 1.836.046Genel Yönetim Giderleri24.01 -1.022.190 -874.159Pazarlama Giderleri24.03 -773.681 -683.711Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.03 -666.139 -732.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.01 1.285.833 3.720.390Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.02 -522.953 -2.971.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.318.390 294.427Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.01 1.202.823 2.259.969Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26.02 -150.431 -1.227.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 3.884.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.254.944 1.327.102Finansman Gelirleri27.01 55.460 156.131Finansman Giderleri27.02 -648.912 -199.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.661.492 1.283.595Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-880.021 641.750Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -928.920 -28.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 48.899 670.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.781.471 1.925.345DÖNEM KARI (ZARARI)10.781.471 1.925.345Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.06 1.808.856 150.904Ana Ortaklık Payları8.972.615 1.774.441Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.234 6.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 48.539 7.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 3.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.708 -1.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -9.708 -1.533Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.234 6.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.823.705 1.931.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.6 1.808.856 150.895Ana Ortaklık Payları9.014.849 1.780.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848343BIST