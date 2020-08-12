***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939Hatalara İlişkin Düzeltmeler34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475Transferler2.199.306 -2.199.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.630 -31.076 5.486.702 5.407.996 150.904 5.558.900Dönem Karı (Zararı)5.486.702 5.486.702 150.904 5.637.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.630 -31.076 -78.706 -78.706Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-30.531 30.259 -272 699.585 699.313Dönem Sonu Bakiyeler23.600.000 -26.628 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.486.702 64.943.627 64.943.627Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Transferler270.478 4.152.372 -4.422.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.870 3.403 35.447.861 35.463.134 7.512.705 42.975.839Dönem Karı (Zararı)35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.870 3.403 15.273 15.273Sermaye Arttırımı4.900.000 -11.760.000 6.860.000Sermaye Avansı1.479.077 1.479.077 1.479.077Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 0 6.930.981 -50.347 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 35.447.861 123.570.637 7.579.035 131.149.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.573.764 15.723.038Dönem Karı (Zararı)42.960.566 5.637.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.550.830 -2.828.428Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler807.855 841.431Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.888 -115.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 46.888 -115.385Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.582 294.148Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 400.704 511.190Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -414.286 -217.042Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-19.580.239 -1.643.274İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -19.580.239 -1.643.274Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 4.188.248 -721.443Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -1.483.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.003.919 12.913.860Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.241.271 10.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -14.595.837 26.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.993.640 11.049.437Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -34.498.532 61.586Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -3.607.748 -1.468.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 15.501.153 -2.899.466Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 99.080 72.029Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.461.480 3.005.824Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 8.871.396 15.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 3.041.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.594.183 15.723.038Vergi İadeleri (Ödemeleri)-979.581 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.695.369 -20.546.938İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-19.172.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri331.564 84.622Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 331.564 67.868Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.026.933 -1.458.741Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.801.446 -1.376.587Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -225.487 -82.154FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.116.600 -684.183Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.594.744Kredilerden Nakit Girişleri9 5.594.744Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -636.553Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -636.553Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -21.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.3.1 64.259 -47.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)847.467 -5.508.083NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)847.467 -5.508.083DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.378.781 6.140.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.226.248 632.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.226.248 12.378.781Finansal Yatırımlar6 3.241.271 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.241.271 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 3.241.271 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar21.274.075 6.756.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 21.274.075 6.756.181Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12.144.813 9.559.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.860.143 9.549.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 5.284.670 10.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 37.463.288 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler3.149.784 93.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 3.149.784 93.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 979.581 51.120Diğer Dönen Varlıklar12 5.205.026 2.756.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 5.205.026 2.756.717ARA TOPLAM96.684.086 34.560.571Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.684.086 34.560.571DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 322.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar15.524 4.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 15.524 4.081Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 47.776.910 28.193.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 11.779.246 18.779.246Maddi Duran Varlıklar18 15.578.236 14.781.455Kullanım Hakkı Varlıkları17 135.482 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 586.846 476.758Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 586.846 476.758Peşin Ödenmiş Giderler14 973.710 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler973.710 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı30 1.037.956 619.649Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.883.910 63.599.753TOPLAM VARLIKLAR181.567.996 98.160.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 11.131.314 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.131.314 0Banka Kredileri9 11.131.314 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.067.143 6.108.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.067.143 6.108.848Banka Kredileri9 4.067.143 6.108.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar16.551.618 1.464.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 16.551.618 1.464.751Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 184.393 85.313Diğer Borçlar87.983 42.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 87.983 42.131Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.919.811 48.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.919.811 48.415Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 4.609.522 0Kısa Vadeli Karşılıklar123.273 59.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 38.569 25.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 84.704 33.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM45.675.057 7.808.472TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.675.057 7.808.472UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 62.104 3.423.612İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 62.104 3.423.612Banka Kredileri9 0 3.423.612Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 62.104 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.415.628 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.415.628Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 265.535 233.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 265.535 233.484Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.743.267 3.657.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.418.324 11.465.568ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.570.637 86.628.426Ödenmiş Sermaye23.1 41.000.000 36.100.000Sermaye Avansı23.7 10.280.923Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.2 6.930.981 70.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.964.210 7.948.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.059.547 8.047.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 -50.347 -62.217Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.1 8.109.894 8.109.894Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -95.337 -98.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.4 1.670.185 1.399.707Yasal Yedekler23.4 1.670.185 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.5 30.557.400 26.405.028Net Dönem Karı veya Zararı35.447.861 4.422.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 7.579.035 66.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR131.149.672 86.694.756TOPLAM KAYNAKLAR181.567.996 98.160.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.1 77.299.889 9.098.447 54.443.702 3.515.890Satışların Maliyeti24.2 -37.686.245 -6.659.439 -23.847.578 -2.912.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.613.644 2.439.008 30.596.124 602.962BRÜT KAR (ZARAR)39.613.644 2.439.008 30.596.124 602.962Genel Yönetim Giderleri26.1 -3.534.418 -1.574.983 -2.512.228 -700.824Pazarlama Giderleri26.2 -7.367.756 -1.197.431 -6.594.075 -513.720Araştırma ve Geliştirme Giderleri26.3 -2.245.546 -1.874.784 -1.579.407 -1.142.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.1 2.287.170 4.505.319 1.001.337 784.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.2 -1.640.263 -2.105.017 -1.117.310 866.773ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.112.831 192.112 19.794.441 -102.315Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.1 2.665.710 4.710.618 1.462.887 2.450.649Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28.2 -957.683 -1.873.489 -807.252 -646.195Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 19.580.239 1.643.274 15.696.077 1.643.274FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.401.097 4.672.515 36.146.153 3.345.413Finansman Gelirleri29.1 625.648 315.457 570.188 159.326Finansman Giderleri29.2 -1.877.931 -59.901 -1.229.019 139.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.148.814 4.928.071 35.487.322 3.644.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.188.248 709.535 -3.308.227 67.785Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -4.609.522 0 -3.680.602 28.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 421.274 709.535 372.375 39.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.960.566 5.637.606 32.179.095 3.712.261DÖNEM KARI (ZARARI)42.960.566 5.637.606 32.179.095 3.712.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 7.512.705 150.904 5.703.849Ana Ortaklık Payları35.447.861 5.486.702 26.475.246 3.712.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.273 -78.706 -26.961 -84.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 14.837 -59.538 -33.702 -67.202Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.403 -31.076 -31.076Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 3.403 -31.076 -31.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.967 11.908 6.741 13.441Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -2.967 11.908 6.741 13.441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.273 -78.706 -26.961 -84.837TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.975.839 5.558.900 32.152.134 3.627.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 7.512.705 150.895 5.703.849Ana Ortaklık Payları35.463.134 5.408.005 26.448.285 3.627.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868416BIST