***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.199.414 10.170 24.650 60.933.239 62.167.473 17.464.890 79.632.363Dönem Karı (Zararı)60.933.239 60.933.239 17.464.890 78.398.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.199.414 10.170 24.650 1.234.234 1.234.234Sermaye Arttırımı4.900.000 -11.760.000 6.860.000 0Sermaye AzaltımıSermaye Avansı1.479.077 1.479.077 1.479.077Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 0 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.239 0 150.274.976 17.531.220 167.806.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.370.436 3.575.805Dönem Karı (Zararı)78.398.129 4.572.584Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.113.108 -7.726.789Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.028.468 1.502.238Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.180.284 -3.887.568Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.134.003 -1.957.442Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 24.046.281 -1.930.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler747.370 -176.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 121.024 -176.514Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 403.206Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 223.140 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.226.797 -423.053Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -846.773 -261.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 2.210.083 74.825Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 3.325.591 565.238Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -462.104 -801.427Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.197.754Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -5.197.754Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-31.462.919 -2.637.263İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -31.462.919 -2.637.263Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 9.590.862 -620.724Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -1.483.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.124.699 6.781.130Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -916.796 51.376Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -68.426.275 4.053.193İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.029 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.414.246 2.673.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.918.940 1.190.233İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.428.164 525.007İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.509.224 665.226Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -39.064.159 2.836.229Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -8.406.139 352.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 18.766.208 -4.360.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.766.208 -4.003.706Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 288.006 -263.885Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.987.973 -103.330İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.328.688 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.659.285 -103.330Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 17.678.241 -15.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.302 3.041.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.386.538 3.626.925Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -8.016.102 -51.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.276.833 -28.995.278İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -685.000 -24.170.840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri378.474 366.122Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 378.474 349.368Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 16.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.794.080 -5.273.003Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -16.257.874 -5.190.849Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -536.206 -82.154Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -23.000 -179.246Alınan Faiz28 846.773 261.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.991.797 31.657.266Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.638.481Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 12.638.481Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077 10.280.923Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.968.897 8.895.907Kredilerden Nakit Girişleri9 12.968.897 8.895.907Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -270.744Ödenen Faiz29 -2.210.083 -74.825Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.650 -83.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.085.400 6.237.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.085.400 6.237.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.378.781 6.140.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.464.181 12.378.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.464.181 12.378.781Finansal Yatırımlar6 916.796 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar916.796 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 916.796 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar73.833.318 6.756.181İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 73.821.289 6.756.181Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.044.885 9.559.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.121.106 9.549.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 923.779 10.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 17.982.634 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler7.355.463 93.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 7.355.463 93.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 8.016.102 51.120Diğer Dönen Varlıklar12 7.361.845 2.756.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 7.361.845 2.756.717ARA TOPLAM135.975.224 34.560.571Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.975.224 34.560.571DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar685.000 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar6 685.000İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 322.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar46.053 4.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 46.053 4.081Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 59.680.837 28.193.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 17.000.000 18.779.246Maddi Duran Varlıklar18 30.442.659 14.781.455Kullanım Hakkı Varlıkları17 956.661 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 760.207 476.758Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 760.207 476.758Peşin Ödenmiş Giderler14 1.566.422 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.566.422 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı30 2.411.874 619.649Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR113.549.713 63.599.753TOPLAM VARLIKLAR256.524.937 98.160.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 21.511.446 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.511.446 0Banka Kredileri9 21.511.446 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 810.522 6.108.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları810.522 6.108.848Banka Kredileri9 810.522 6.108.848Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar23.556.550 1.464.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 23.556.550 1.464.751Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 373.319 85.313Diğer Borçlar6.293.416 42.131İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.592.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.701.416 42.131Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 17.726.656 48.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 17.726.656 48.415Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 11.518.897 0Kısa Vadeli Karşılıklar723.657 59.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 63.628 25.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 660.029 33.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM82.514.463 7.808.472TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.514.463 7.808.472UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.164.091 3.423.612İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 1.164.091 3.423.612Banka Kredileri9 1.164.091 3.423.612Kiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.736.688 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.736.688Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 303.499 233.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 303.499 233.484Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.204.278 3.657.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.718.741 11.465.568ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar150.274.976 86.628.426Ödenmiş Sermaye23.1 41.000.000 36.100.000Sermaye Avansı23.7 10.280.923Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.2 6.930.981 70.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.183.171 7.948.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.257.261 8.047.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 -52.047 -62.217Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.1 9.309.308 8.109.894Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -74.090 -98.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.4 1.670.185 1.399.707Yasal Yedekler23.4 1.670.185 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.5 30.557.400 26.405.028Net Dönem Karı veya Zararı60.933.239 4.422.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 17.531.220 66.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR167.806.196 86.694.756TOPLAM KAYNAKLAR256.524.937 98.160.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.1 230.441.888 16.766.007Satışların Maliyeti24.2 -119.539.151 -12.487.886TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.902.737 4.278.121BRÜT KAR (ZARAR)110.902.737 4.278.121Genel Yönetim Giderleri26.1 -11.247.194 -3.342.866Pazarlama Giderleri26.2 -20.388.421 -1.761.870Araştırma ve Geliştirme Giderleri26.3 -5.258.354 -4.098.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.1 16.351.569 5.084.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.2 -41.037.115 -2.652.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.323.222 -2.492.732Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.1 11.843.541 5.616.727Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28.2 -3.363.054 -1.885.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 31.462.919 2.637.263FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.266.628 3.875.458Finansman Gelirleri29.1 3.766.957 280.801Finansman Giderleri29.2 -5.044.594 -204.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.988.991 3.951.860Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.590.862 620.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -11.518.897 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.928.035 620.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)78.398.129 4.572.584DÖNEM KARI (ZARARI)78.398.129 4.572.584Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 17.464.890 149.734Ana Ortaklık Payları60.933.239 4.422.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.234.234 -181.960Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.332.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 12.712 -104.025Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24.650 -98.740Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 24.650 -98.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-135.810 20.805Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -135.810 20.805Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.234.234 -181.960TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.632.363 4.390.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 17.464.890 149.734Ana Ortaklık Payları62.167.473 4.240.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917354BIST