***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 8.109.894 -62.217 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.422.850 -4.422.850 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.831 3.403 8.972.615 9.014.849 1.808.856 10.823.705Dönem Karı (Zararı)8.972.615 8.972.615 1.808.856 10.781.471Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.831 3.403 42.234 42.234Sermaye Arttırımı4.900.000 -11.760.000 6.860.000 0Sermaye AzaltımıSermaye Avansı1.479.077 1.479.077 1.479.077Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 0 6.930.981 8.109.894 -23.386 -95.337 1.399.707 30.827.878 8.972.615 0 97.122.352 1.875.186 98.997.538Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler60.933.241 -60.933.241 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.053 24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931Dönem Karı (Zararı)24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.053 -6.053 -6.053Sermaye Arttırımı202.500 202.500Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 6.930.981 9.309.308 -52.047 80.143 1.670.185 91.490.641 24.480.928 174.749.853 21.787.723 196.537.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.449.594 9.804.840Dönem Karı (Zararı)28.534.931 10.781.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.481.937 -2.704.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.003.469 389.882Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.303.063 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.578.488Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -275.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-513.136 32.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 62.189 32.639Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -575.325Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-577.021 -122.620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -459.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 2.198.997Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 1.222.655 191.714Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -3.538.842 -314.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.133.421 -3.884.162İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -9.133.421 -3.884.162Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 3.435.109 880.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.983.599 1.752.166Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.229 -9.543.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -29.499.128 -2.535.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.499.128 -2.535.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.232.593 1.291.425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.232.593 1.291.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.517.666 -894.518Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 337.830 -2.657.439Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 25.306.399 945.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.306.399 945.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -126.482 48.817Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler968.293 4.560.188İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)968.293 4.560.188Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -3.269.481 10.537.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.930.605 9.829.397Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -11.518.989 -24.557YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.788.977 -786.387Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri689.731 333.397Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 689.731 333.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.879.039 -1.119.784Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -4.855.837 -1.042.998Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -23.202 -76.786Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -59.500Alınan Faiz30 459.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.601.956 1.659.344Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.820.663 151.707Kredilerden Nakit Girişleri9 17.820.663 151.707Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -222.210Ödenen Faiz29 -2.198.997Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)202.500 28.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.636.615 10.677.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.636.615 10.677.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.464.181 12.378.781DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.827.566 23.056.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.827.566 17.464.181Finansal Yatırımlar6 867.567 916.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar867.567 916.796Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 867.567 916.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar104.292.800 73.833.318İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.950.014 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 101.342.786 73.821.289Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar30.919.659 3.044.885İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 28.048.244 2.121.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.871.415 923.779Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Stoklar11 27.775.725 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler8.584.055 7.355.463İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 8.584.055 7.355.463Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 2.886 8.016.102Diğer Dönen Varlıklar12 9.772.679 7.361.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 9.772.679 7.361.845ARA TOPLAM187.042.937 135.975.224Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR194.042.937 142.975.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar685.000 685.000Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar685.000 685.000İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki YatırımlarTicari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.254 46.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.254 46.053Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme VarlıklarıTürev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 68.808.205 59.680.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 17.059.500 17.000.000Maddi Duran Varlıklar18 33.854.437 30.442.659Kullanım Hakkı Varlıkları17 781.148 956.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 709.781 760.207Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 709.781 760.207Peşin Ödenmiş Giderler14 0 1.566.422İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı30 3.119.578 2.411.876Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR125.023.903 113.549.715TOPLAM VARLIKLAR319.066.840 256.524.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 39.357.301 21.511.446İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.357.301 21.511.446Banka Kredileri9 39.357.301 21.511.446Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 841.401 810.522İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları841.401 810.522Banka Kredileri9 841.401 810.522Kiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar50.085.604 23.556.550İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 50.085.604 23.556.550Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 246.837 373.319Diğer Borçlar7.261.709 6.293.416İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 6.328.666 4.592.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 933.043 1.701.416Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 14.457.175 17.726.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 14.457.175 17.726.656Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 4.142.719 11.518.897Kısa Vadeli Karşılıklar134.646 723.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 49.942 63.628Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 84.704 660.029Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM116.527.392 82.514.463TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER116.527.392 82.514.463UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 885.810 1.164.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 885.810 1.164.091Banka Kredileri9 885.810 1.164.091Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.736.688 4.736.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.736.688 4.736.688Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar31 379.374 303.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 379.374 303.499Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.001.872 6.204.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.529.264 88.718.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar174.749.853 150.274.978Ödenmiş Sermaye23 41.000.000 41.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 6.930.981 6.930.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.177.118 9.183.171Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.257.261 9.257.261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -52.047 -52.047Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 9.309.308 9.309.308Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -80.143 -74.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.670.185 1.670.185Yasal Yedekler23 1.670.185 1.670.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 91.490.641 30.557.400Net Dönem Karı veya Zararı24.480.928 60.933.241Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 21.787.723 17.531.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR196.537.576 167.806.198TOPLAM KAYNAKLAR319.066.840 256.524.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 59.306.345 22.856.187Satışların Maliyeti24 -25.945.299 -13.838.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.361.046 9.017.520BRÜT KAR (ZARAR)33.361.046 9.017.520Genel Yönetim Giderleri26 -5.249.751 -1.022.190Pazarlama Giderleri26 -2.435.370 -773.681Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.063.128 -666.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 7.199.379 1.285.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -7.584.853 -522.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.227.323 7.318.390Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.592.149 1.202.823Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -286.112 -150.431Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 9.133.421 3.884.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.666.781 12.254.944Finansman Gelirleri29 -5.179.838 -648.912Finansman Giderleri29 2.483.097 55.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.970.040 11.661.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.435.109 -880.021Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -4.142.811 -928.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 707.702 48.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.534.931 10.781.471DÖNEM KARI (ZARARI)28.534.931 10.781.471Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 4.054.003 1.808.856Ana Ortaklık Payları24.480.928 8.972.615Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.053 42.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 48.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-6.053 3.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -6.053 3.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -9.708Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -9.708Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.053 42.234TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.528.878 10.823.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.054.003 1.808.856Ana Ortaklık Payları24.474.875 9.014.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941593BIST