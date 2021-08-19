***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Transferler270.478 4.152.372 -4.422.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566Dönem Karı (Zararı)35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.870 3.403 15.273 15.273Sermaye Arttırımı1.479.077 1.479.077 1.479.077Sermaye Avansı4.900.000 -11.760.000 6.860.000Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -50.347 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 35.447.861 123.570.637 7.579.035 131.149.672Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler780.453 60.152.788 -60.933.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517Dönem Karı (Zararı)61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.105 -12.105 -12.105Sermaye Arttırımı202.500 202.500Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -86.195 2.450.638 90.710.188 61.198.207 211.461.080 28.195.030 239.656.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.241.726 -4.573.764Dönem Karı (Zararı)71.659.517 42.960.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.678.090 -14.550.830Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.002.167 807.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.247.287Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.759.643Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-365.757 46.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 159.568 46.888Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -525.325Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.079.844 -13.582Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.814.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 3.823.494Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 3.034.761 400.704Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -3.963.524 -414.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -41.446.666 -19.580.239Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 11.299.609 4.188.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.779.196 -32.003.919Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 653.189 -3.241.271Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -17.189.861 -14.595.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.213.317 -4.993.640Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.585.651 -34.498.532Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 845.651 -3.607.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 5.690.667 15.501.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 199.599 99.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.986.897 4.461.480Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -2.607.978 8.871.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.760.623 -3.594.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -11.518.897 -979.581YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.035.671 -1.695.369Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri833.818 331.564Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 833.818 331.564Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.624.876 -2.026.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -11.588.028 -1.801.446Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -36.848 -225.487Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -59.500Alınan Faiz30 1.814.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.816.870 7.116.600Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.770.976 5.594.744Kredilerden Nakit Girişleri9 18.770.976 5.594.744Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -333.112 -21.480Ödenen Faiz29 -3.823.494Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)202.500 64.259YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.022.925 847.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.022.925 847.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.464.181 12.378.781DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.487.106 13.226.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 52.487.106 17.464.181Finansal Yatırımlar6 263.607 916.796Ticari Alacaklar96.746.346 73.833.318İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 624.855 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 96.121.491 73.821.289Diğer Alacaklar6.769.068 3.044.885İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.242.622 2.121.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.526.446 923.779Stoklar11 38.055.929 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler14 8.074.774 7.355.463Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 2.327.128 8.016.102Diğer Dönen Varlıklar12 10.579.752 7.361.845ARA TOPLAM215.303.710 135.975.224Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR222.303.710 142.975.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 685.000 685.000Diğer Alacaklar6.254 46.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.254 46.053Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 101.115.398 59.680.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 17.059.500 17.000.000Maddi Duran Varlıklar18 39.608.176 30.442.659Kullanım Hakkı Varlıkları17 691.482 956.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 648.760 760.207Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 648.760 760.207Peşin Ödenmiş Giderler14 1.460 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı30 1.923.144 2.411.876TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.739.174 113.549.715TOPLAM VARLIKLAR384.042.884 256.524.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 40.350.934 21.511.446Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 834.502 810.522Ticari Borçlar32.281.978 23.556.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.281.978 23.556.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 572.918 373.319Diğer Borçlar43.017.001 6.293.416İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 42.512.792 4.592.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 504.209 1.701.416Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.118.678 17.726.656Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 10.810.877 11.518.897Kısa Vadeli Karşılıklar177.984 723.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 43.280 63.628Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 134.704 660.029ARA TOPLAM143.164.872 82.514.463TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.164.872 82.514.463UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 738.487 1.164.091Diğer Borçlar4.736.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.736.688Uzun Vadeli Karşılıklar483.415 303.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21,31 483.415 303.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.221.902 6.204.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.386.774 88.718.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar211.461.080 150.274.978Ödenmiş Sermaye23 41.000.000 41.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 6.930.981 6.930.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.171.066 9.183.171Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.257.261 9.257.261Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.3 9.309.308 9.309.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3 -52.047 -52.047Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -86.195 -74.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.450.638 1.670.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 90.710.188 30.557.400Net Dönem Karı veya Zararı61.198.207 60.933.241Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 28.195.030 17.531.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR239.656.110 167.806.198TOPLAM KAYNAKLAR384.042.884 256.524.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 154.145.378 77.299.889 94.839.033 54.443.702Satışların Maliyeti24 -73.641.149 -37.686.245 -47.695.850 -23.847.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124BRÜT KAR (ZARAR)80.504.229 39.613.644 47.143.183 30.596.124Genel Yönetim Giderleri26 -10.503.854 -3.534.418 -5.254.103 -2.512.228Pazarlama Giderleri26 -5.214.867 -7.367.756 -2.779.497 -6.594.075Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -4.680.909 -2.245.546 -3.617.781 -1.579.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 16.286.329 2.287.170 6.795.029 1.001.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -16.250.737 -1.640.263 -5.774.257 -1.117.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.140.191 27.112.831 36.512.574 19.794.441Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 3.914.869 2.665.710 2.322.720 1.462.887Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -495.535 -957.683 -209.423 -807.252Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 19.946.666 19.580.239 10.813.245 15.696.077FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.506.191 48.401.097 49.439.116 36.146.153Finansman Gelirleri29 4.399.938 625.648 4.208.762 570.188Finansman Giderleri29 -4.947.003 -1.877.931 -2.658.792 -1.229.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.959.126 47.148.814 50.989.086 35.487.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.299.609 -4.188.248 -7.864.500 -3.308.227Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -10.810.877 -4.609.522 -6.668.066 -3.680.602Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -488.732 421.274 -1.196.434 372.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.659.517 42.960.566 43.124.586 32.179.095DÖNEM KARI (ZARARI)71.659.517 42.960.566 43.124.586 32.179.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24 10.461.310 7.512.705 6.407.307 5.703.849Ana Ortaklık Payları61.198.207 35.447.861 36.717.279 26.475.246Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 1,49300000 0,92500000 0,89600000 1,12200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.105 15.273 -6.052 -26.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 14.837 -33.702Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -12.105 3.403 -6.052 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -12.105 3.403 -6.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.967 6.741Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -2.967 6.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.105 15.273 -6.052 -26.961TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.647.412 42.975.839 43.118.534 32.152.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.461.310 7.512.705 6.407.307 5.703.849Ana Ortaklık Payları61.186.102 35.463.134 36.711.227 26.448.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959459BIST