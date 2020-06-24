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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2020 18:45
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Tarihi 29.07.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
10 - Şirketimizin Maliki Bulunduğu, Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine fabrika binası yapılması ve fabrika binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , devri hususunda akdedilen Satış vaadi sözleşmesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
12 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 RTA denetim Rapor 12.2019 (final).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 RTA denetim Rapor 12.2019 (final).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 24.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak:
2019 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.07.2020 tarihinde saat 13:00'de Şirket merkezi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852717


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Sterlin 8,4990 8,5416 % -0,55  
Frank 7,2092 7,2526 % -0,10  
Riyal 1,8225 1,8317 % 0,14  
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Tam 2.588 2.602 -0,50  
Yarım 1.261 1.273 -0,20  
Çeyrek 632 637 -0,10  
Gümüş.Ons 17,57 17,60 -0,35  
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