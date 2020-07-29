***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Tarihi 29.07.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi4 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2019 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi10 - Şirketimizin Maliki Bulunduğu, Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine fabrika binası yapılması ve fabrika binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , devri hususunda akdedilen Satış vaadi sözleşmesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi12 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 RTALB Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 RTALB Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/07/2020 tarihinde saat 13:00 ‘de şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/07/2020 tarih ve 55700214 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863550BIST