***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 06.05.2021Genel Kurul Tarihi 21.06.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi4 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması6 - 2020 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi7 - Şirket ana sözleşmemizin 6 .maddesinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2020 Tarih ve 2020/75 sayılı kararı gererğince şirket aleyhine verilen İdari Para cezaları nedeni ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin ortakların onayına sunulması13 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, itibari değeri 163.552,- TL olan 163.552 adet payın asaleten, itibari değeri 54.534 TL olan 54.534 payın Elektronik ortamda vekaleten, itibari değeri 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak ekteki kararlar alınmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, itibari değeri 163.552,- TL olan 163.552 adet payın asaleten, itibari değeri 54.534 TL olan 54.534 payın Elektronik ortamda vekaleten, itibari değeri 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943462BIST