***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.02.2021 16:47
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İLYASBEY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablomuz, 17.02.2021 tarihinde İlyasbey Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911062
BIST
17:011.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:016,9546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:018,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:01399,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 399,04
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:59
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.468.533
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.891.550
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.607.952
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,00
|2.378.006.593
|% 6,43
|
|GUBRF
|82,60
|1.969.508.103
|% 7,97
|
|KOZAL
|147,60
|1.622.349.878
|% -2,96
|
|KARSN
|5,22
|1.284.061.598
|% 2,15
|
|GARAN
|9,33
|1.254.023.395
|% 0,00
|
|KARSN
|5,22
|1.284.061.598
|% 2,15
|
|PETKM
|5,26
|1.115.443.220
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|487.220.233
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,51
|830.481.160
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,49
|273.830.913
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9546
|6,9563
|% -0,12
|
|Euro
|8,4361
|8,4392
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7783
|% 0,15
|
|Frank
|7,7443
|7,7910
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% -0,21
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,62
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.635
|2.675
|-17,00
|
|Tam
|2.623
|2.690
|-13,96
|
|Yarım
|1.268
|1.301
|-6,76
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,87
|