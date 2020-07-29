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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.07.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri ı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 0 0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 0 0

Ek Açıklamalar
Kar Dağıtımı Yapılmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863560


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 71.901.084 % 10,00  
KRGYO 6,05 47.825.899 % 10,00  
BURVA 78,10 16.645.760 % 10,00  
PKENT 867,90 3.869.966 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.112.760 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0112 9,0564 % 0,83  
Frank 7,5921 7,6378 % 0,95  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -2,16  
Altın Gr. 438 438 1,49  
Cumhuriyet 2.877 2.917 21,60  
Tam 2.964 3.007 28,90  
Yarım 1.439 1.463 9,70  
Çeyrek 722 734 6,20  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,30  
Gümüş Gr. 5,40 5,40 -0,04  
B. Petrol 43,99 43,99 0,38  
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