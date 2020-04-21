***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2020 19:22
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermanye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye tavanının 50.000.000 TL den 250.000.000 TL ye arttırılmasına, ana sözleşmemizin 6.nci maddesinin tadiline, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839648
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05376,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,60
|Açılış
|: 376,88
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|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5476
|8,5905
|% -0,62
|
|Frank
|7,1613
|7,2045
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-15,72
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-11,50
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,20
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,70
|
|Çeyrek
|605
|619
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,82
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
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|B. Petrol
|18,68
|18,68
|-6,89
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