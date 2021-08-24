***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 21.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul gündeminde yer alan kayıtlı sermaye tavan artırım süreci 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 25.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanın 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirketimiz ana sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili 21.06.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup 25.06.2021 tarihinde tescil ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTALB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960211BIST