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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2021 16:08



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 21.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul gündeminde yer alan kayıtlı sermaye tavan artırım süreci 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanın 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirketimiz ana sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili 21.06.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup 25.06.2021 tarihinde tescil ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RTALB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960211


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