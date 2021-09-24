***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı0 212 706 78 18 / yatirimciiliskileri@gulerholding.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965208BIST