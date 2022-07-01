***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.07.2022 18:10
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.07.2022 tarih ve 18454353-100.06-9807 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040778
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0565
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1029
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05971,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,92
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|187,00
|1.356.475.228
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.060.249
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.742.268
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|111.313.770
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|65.897.322
|% 9,96
|
|RTALB
|6,83
|133.208.835
|% -8,45
|
|GLRYH
|3,19
|41.996.709
|% -6,45
|
|BALAT
|12,50
|705.982
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,79
|35.599.323
|% -4,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.513.951
|% -4,73
|
|THYAO
|49,18
|5.313.074.640
|% 5,09
|
|SISE
|21,30
|1.886.521.888
|% -0,93
|
|KOZAL
|187,00
|1.356.475.228
|% 10,00
|
|EREGL
|27,04
|1.249.209.751
|% -0,37
|
|KOZAA
|27,92
|1.108.421.192
|% 8,13
|
|EKGYO
|2,81
|736.387.353
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|622.402.452
|% 1,85
|
|ODAS
|2,90
|364.602.478
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,52
|494.581.859
|% 3,20
|
|THYAO
|49,18
|5.313.074.640
|% 5,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7427
|16,7485
|% 0,30
|
|Euro
|17,4189
|17,4366
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,0325
|20,1330
|% -1,16
|
|Frank
|17,2985
|17,4028
|% -0,63
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,18
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.576
|-14,00
|
|Yarım
|3.166
|3.216
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,34
|