***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtağımız İCG Finansal Danışmanşlık A.Ş.'nin 12.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği ve kamuya duyurduğu 1.600.000 adet payın 2,76 TL fiyat ile satılmasından sonra elde edilen tutar şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak yatırılmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829775BIST