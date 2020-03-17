***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 10:47
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortağımız İCG Finansal Danışmanşlık A.Ş.'nin 12.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği ve kamuya duyurduğu 1.600.000 adet payın 2,76 TL fiyat ile satılmasından sonra elde edilen tutar şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak yatırılmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829775
BIST
13:1683.516
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
|| -4.372,77
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:166,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4729
En Düşük
6,4177
13:167,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1493
13:16306,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -6,80
|Açılış
|: 306,53
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.289.202
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|53.988
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|KARTN
|282,90
|4.557.334
|% 3,66
|
|TBORG
|13,17
|185.586
|% 2,89
|
|AYGAZ
|8,19
|1.648.598
|% -11,46
|
|GOZDE
|2,34
|2.766.848
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|6.233.989
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|157.231
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.990.102
|% -10,00
|
|ASELS
|21,02
|475.406.422
|% -8,29
|
|THYAO
|7,54
|424.603.979
|% -8,38
|
|GARAN
|7,97
|284.110.889
|% -2,69
|
|YKBNK
|1,98
|125.326.012
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,76
|116.495.762
|% -3,52
|
|YKBNK
|1,98
|125.326.012
|% -2,46
|
|TSKB
|0,87
|53.432.764
|% -1,14
|
|THYAO
|7,54
|424.603.979
|% -8,38
|
|IHLGM
|0,78
|43.554.961
|% -9,30
|
|EKGYO
|1,08
|49.951.291
|% -4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8447
|7,8840
|% -0,33
|
|Frank
|6,7621
|6,8028
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7197
|1,7283
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-41,82
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.043
|2.096
|12,82
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,20
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,29
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-0,25
|