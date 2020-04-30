***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 17:53
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile Dünyanın en büyük IVD üreticilerinden birisi arasında , minimum 500.000 adeti kesin, 1.500.000 adeti opsiyonel olmak üzere, toplamda 2.000.000 adet Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süre içerisinde üretiminin ve sevkinin sağlanması hususunda distribütör ve sağlayıcı anlaşması imzalanmıştır.
500.000 adet için gerekli hammadde tedariki ve gerekli kayıt işlemleri bugün itibari ile sağlanmıştır.
Covid 19 sürecinde Hammadde tedarikinin tam ve zamanında sağlanması konusunda yasal süreçlerde bize gerekli desteği veren, T.C.Sağlık Bakanlığı ile T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz
Ayrıca,bu coronvirüs tehdidi karşısında mücadelenin en ön saflarında yerlerini almış olan sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841821
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|BRISA
|9,46
|52.965.313
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|
|OYAYO
|5,61
|55.245.642
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.649.076
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.488.712
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|17.072.208
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.861.047
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.997.633
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.472.217.278
|% -0,95
|
|THYAO
|10,65
|734.334.439
|% 0,28
|
|ASELS
|27,12
|643.521.679
|% -1,02
|
|AFYON
|2,71
|551.764.815
|% 6,69
|
|PETKM
|3,56
|513.979.740
|% -1,11
|
|AFYON
|2,71
|551.764.815
|% 6,69
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|ADESE
|1,47
|270.347.405
|% -4,55
|
|GARAN
|8,33
|1.472.217.278
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,10
|326.888.912
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,07
|156.954.131
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7571
|8,8010
|% 1,35
|
|Frank
|7,1772
|7,2204
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,04
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.515
|2,40
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,40
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|1,20
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
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|B. Petrol
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|26,91
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