***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 18:29
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından , 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'ne , tahsisli sermaye artırımı ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile, 07.07.2020 tarihinde Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685.000 TL ödeme yapılmıştır.
Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ile, ortaklığımız tescil edilmiş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856198
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,15
|Açılış
|: 395,90
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% 0,55
|
|Frank
|7,2543
|7,2980
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,20
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,90
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,20
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|
Seans Raporu
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