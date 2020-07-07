***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından , 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'ne , tahsisli sermaye artırımı ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile, 07.07.2020 tarihinde Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685.000 TL ödeme yapılmıştır.Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ile, ortaklığımız tescil edilmiş olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856198BIST