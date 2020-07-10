***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL lık Belirsiz alacak davasına ilişkin,, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/254 E. sayılı dava dosyasından alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda dava değerinin 10.000,00.TL.'den 7.216.549,50.TL.'sına çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş olup, davanın yargılaması devam etmektedir. Kamuoyuna duyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859106BIST