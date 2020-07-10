***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 18:33
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL lık Belirsiz alacak davasına ilişkin,, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/254 E. sayılı dava dosyasından alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda dava değerinin 10.000,00.TL.'den 7.216.549,50.TL.'sına çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş olup, davanın yargılaması devam etmektedir. Kamuoyuna duyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859106
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,60
|Açılış
|: 396,35
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6867
|% 0,20
|
|Frank
|7,2708
|7,3146
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,60
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,40
|
|Tam
|2.652
|2.667
|-5,50
|
|Yarım
|1.288
|1.305
|-2,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
|
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