***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 17:45
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün Firmamıza yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimi en geç 31.08.2020 tarihinde İlgili Kuruma yapılacaktır.
19.08.2020 tarihinde sipariş verilen 500.000 adet ürünün 200.000 adedi Kuruma teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871134
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7672
En Düşük
8,6716
18:05456,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 456,06
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|1.706.936
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3984
|7,4038
|% 0,36
|
|Euro
|8,7400
|8,7527
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6901
|9,7387
|% 0,80
|
|Frank
|8,1115
|8,1604
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,03
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,33
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
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17:57EMKEL
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 982, 211 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -2.21 ) 1, 230
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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17:56NIBAS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem