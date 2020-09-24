***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 09:28
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.
DMO ile yapılan anlaşmanın operasyonel büyüklüğü sebebi ile ürünün saha validasyon ve lojistik operasyon çalışmaları beklenenden uzun sürmüştür. Günlük ürün teslimleri gerçekleştirilmekte olup siparişlerin tamamı teslim edildiğinde siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Şirketimizin faaliyetleri kesintisiz sürmektedir. Bu süreçte sosyal medyada yapılan asılsız ve kötü niyetli paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876389
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|PKENT
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|
|UTPYA
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|
|SODSN
|18,20
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|BEYAZ
|9,29
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|SISE
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|% 0,29
|
|KRDMD
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|
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|SKBNK
|1,57
|184.773.283
|% 1,95
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|DOHOL
|2,36
|224.639.198
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|SISE
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|593.139.134
|% 0,29
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,7052
|% 0,06
|
|Euro
|8,9669
|8,9763
|% 0,00
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|Sterlin
|9,7864
|9,8355
|% 0,11
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|Frank
|8,2976
|8,3475
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0487
|2,0589
|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,36
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|Altın Gr.
|459
|459
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.112
|-33,51
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,21
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|-0,33
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