***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02/10/2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve AnlaşmasıKapsamında, bugün Firmamıza yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878093BIST