***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 17:31
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün saat 17:15 itibari ile,
ilk 500.000 adet ürün teslimatı tamamlanmıştır.
Siz değerli paydaşlarımıza daha önce de bildirdiğimiz üzere DMO ile yapılan anlaşmanın operasyonel büyüklüğü sebebi ile ürünün saha validasyon ve lojistik operasyon çalışmaları beklenenden uzun sürmüş ve
Bu sebepten ötürü ilk 500.000 adetlik teslimatımız bugün tamamlanabilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878696
BIST
17:271.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:277,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,7770
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|Önceki Kapanış
|: 7,7600
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7,7933
En Düşük
7,7419
17:279,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0328
|Açılış
|: 9,1300
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|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1929
En Düşük
9,1224
17:27478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:25
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7802
|7,7856
|% 0,27
|
|Euro
|9,1712
|9,1796
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% 0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,21
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.149
|3.228
|7,06
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,41
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,43
|
Seans Raporu
17:25
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17:36FORMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 126, 592 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 36 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
-
17:35XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 014.00 milyon TL de
-
17:35YYAPI
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 580, 268 adet işlem
-
17:34ARMDA
Yüzde 6.44 oranında artışla 66.15 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 213 adet işlem