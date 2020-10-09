***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 09:29
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı testimizin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880358
BIST
12:171.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:177,9319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:179,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:17488,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,68
|Açılış
|: 488,12
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IDEAS
|11,66
|4.970.786
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.007.852
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|104.480.777
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.414.175
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|908.197
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|778.045.186
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|459.347.048
|% 1,00
|
|TUPRS
|82,50
|241.212.905
|% 0,79
|
|KERVT
|7,06
|239.071.864
|% 7,62
|
|POLHO
|4,85
|216.475.054
|% 8,26
|
|SISE
|6,90
|778.045.186
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,77
|139.949.459
|% 1,14
|
|USAK
|2,25
|164.197.542
|% 7,14
|
|GARAN
|7,04
|459.347.048
|% 1,00
|
|DOHOL
|2,52
|151.946.229
|% 1,61
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9291
|7,9319
|% -0,15
|
|Euro
|9,3554
|9,3589
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2358
|10,2871
|% -0,03
|
|Frank
|8,6480
|8,7001
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1080
|2,1185
|% -0,10
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,91
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.213
|3.292
|37,25
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|18,02
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,35
|
Seans Raporu
12:17
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12:30XU100
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