***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSina Biyoteknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş., şirketimizin onlarca yetkili satıcısından yalnızca bir tanesidir. Sina Biyoteknoloji ile şirketimiz arasında akdedilmiş herhangi bir teknoloji transferi anlaşması söz konusu değildir.Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Orçun KALKAN şirketimiz hakkında oluşan haksız ve mesnetsiz polemiklere fırsat vermemek amacı ile Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş.deki tüm görevlerinden istifa ederek söz konusu şirketteki ortaklığından ayrılmıştır.Ayrıca belirtmek isteriz ki ana ortağımız Güler Yatırım Holding A.Ş'nin 07.10.2020 tarihli Genel Kurulu çok sayıda paydaşımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile başta Genel Kurula katılan paydaşlarımız olmak üzere tüm Güler Yatırım ve RTA Laboratuvarları paydaşlarına teşekkürlerimizi sunmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880497BIST