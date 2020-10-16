***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 09:30
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, Firmamıza 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Bu sipariş ile toplam sipariş adedi 2.000.000 teste ulaşmıştır.
İlk 500.000 testin teslimatı gerçekleştirilmiş olup teslimatlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün istekleriyle tüm hızıyla sürdürülmektedir.
Diğer siparişler de tamamlandığında siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882095
BIST
10:531.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:537,9235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:539,2870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:53486,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,98
|Açılış
|: 486,33
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:53
|DAGHL
|17,71
|35.068.621
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.979
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.141.808
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|47.498.208
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|KERVT
|8,05
|218.706.763
|% 7,05
|
|TUPRS
|82,00
|156.950.951
|% 0,92
|
|PETKM
|4,72
|149.366.592
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,19
|75.213.494
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,99
|120.977.484
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,76
|62.375.964
|% 1,73
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9193
|7,9235
|% -0,11
|
|Euro
|9,2799
|9,2870
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2083
|10,2595
|% -0,09
|
|Frank
|8,6286
|8,6806
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1069
|2,1174
|% -0,19
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|