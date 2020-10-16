***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, Firmamıza 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Bu sipariş ile toplam sipariş adedi 2.000.000 teste ulaşmıştır.İlk 500.000 testin teslimatı gerçekleştirilmiş olup teslimatlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün istekleriyle tüm hızıyla sürdürülmektedir.Diğer siparişler de tamamlandığında siz değerli paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882095BIST