***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









elenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 19.08.2020 tarihinde verilen ilk 500.000 adet ürün siparişinin tesliminin tamamlandığı 06.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. 25.08.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürünün teslimatı ise bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu iki siparişin 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen tarihlerinde teslim edilememesine ilişkin olarak, Şirketimizin 01.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında diğer hususların yanı sıra, - Şirketimiz tarafından üretilen kitlerin validasyonunun, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamasına bağlı olarak DMO tarafından kullanılan numune alma kitiyle birebir uyumlu olmadığının, 19.08.2020 tarihli siparişe ilişkin 200.000 adet ürün teslimatının saha validasyon çalışmaları kapsamında anlaşılmış olması sebebiyle, DMO tarafından kullanılan numune alma kitleriyle birebir uyumlu ürünlerin teslimi konusunda 01.09.2020 tarihinde DMO'dan 30 günlük ek müddet talep edilmiş olup, bu çerçevede - Validasyon sürecindeki uyumsuzluğun ilave çalışmalarla giderilebileceği, Şirketimizin halka açık paylarında yaşanabilecek olası fiyat hareketlerinin yatırımcıların yanıltılması sonucunu doğurabileceği, bu çerçevede Şirketimizin ve pay sahiplerinin meşru çıkarlarının zarar görebileceği göz önünde bulundurularak, 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin teslimatına ilişkin operasyonel gecikme ile DMO'dan 30 günlük ek süre talep edilmesine ilişkin hususların, Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin (Tebliğ) 6 ncı maddesi kapsamında kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Teknik ve saha validasyon çalışmalarının tamamlanmış olmasıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamalarına tam uyum sağlanmış olup, teslimatlarımız gerçekleştirilmektedir. Bugün itibari ile 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin tamamlanmış olması sebebiyle Tebliğ'in 6/2 hükmü kapsamında erteleme kararı ve sebepleri siparişlerin tamamlandığı bilgisiyle birlikte kamuyla paylaşılmaktadır. Kamuyouna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882553BIST