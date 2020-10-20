Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2020 13:50
GÜNCEL HABERLER


elenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 19.08.2020 tarihinde verilen ilk 500.000 adet ürün siparişinin tesliminin tamamlandığı 06.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.  25.08.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürünün teslimatı ise bugün itibarıyla tamamlanmıştır.  Söz konusu iki siparişin 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen tarihlerinde teslim edilememesine ilişkin olarak, Şirketimizin 01.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında diğer hususların yanı sıra,  -              Şirketimiz tarafından üretilen kitlerin validasyonunun, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamasına bağlı olarak DMO tarafından kullanılan numune alma kitiyle birebir uyumlu olmadığının, 19.08.2020 tarihli siparişe ilişkin 200.000 adet ürün teslimatının saha validasyon çalışmaları kapsamında anlaşılmış olması sebebiyle,  DMO tarafından kullanılan numune alma kitleriyle birebir uyumlu ürünlerin teslimi konusunda 01.09.2020 tarihinde DMO'dan 30 günlük ek müddet talep edilmiş olup, bu çerçevede -              Validasyon sürecindeki uyumsuzluğun ilave çalışmalarla giderilebileceği,  Şirketimizin halka açık paylarında yaşanabilecek olası fiyat hareketlerinin yatırımcıların yanıltılması sonucunu doğurabileceği, bu çerçevede Şirketimizin ve pay sahiplerinin meşru çıkarlarının zarar görebileceği göz önünde bulundurularak, 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin teslimatına ilişkin operasyonel gecikme ile DMO'dan 30 günlük ek süre talep edilmesine ilişkin hususların, Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin (Tebliğ) 6 ncı maddesi kapsamında kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.  Teknik ve saha validasyon çalışmalarının tamamlanmış olmasıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamalarına tam uyum sağlanmış olup, teslimatlarımız gerçekleştirilmektedir. Bugün itibari ile 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin tamamlanmış olması sebebiyle Tebliğ'in 6/2 hükmü kapsamında erteleme kararı ve sebepleri siparişlerin tamamlandığı bilgisiyle birlikte kamuyla paylaşılmaktadır.  Kamuyouna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882553


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.210
Değişim :  0,42% |  5,04
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.214 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8663 7,8741 % -0,06  
Euro 9,3059 9,3225 % 0,51  
Sterlin 10,1563 10,2072 % -0,12  
Frank 8,6425 8,6946 % 0,27  
Riyal 2,0922 2,1027 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 6,92  
Altın Gr. 484 484 1,65  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,38  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,10  
B. Petrol 42,68 42,68 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru